Viel Jubel für Josef und Annelie Claas

Auch das Dorf im Aatal hat lange gewartet, am vergangenen Wochenende war es endlich soweit: Die Istruper Schützenbruderschaft St. Bartholomäus feierte ein rauschendes Fest.

Festumzug beim Schützenfest in Istrup: Schützenbruderschaft St. Bartholomäus feiert sein Königspaar

In Istrup wurde Schützenfest gefeiert.

Viele Einwohner und Gäste jubelten dem strahlenden Königspaar Josef und Annelie Claas und seinem Hofstaat sowie dem Prinzen Jan-Ulrich Gieffers zu, als der Festumzug durch die Straßen zog. Für das Königspaar ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon 2019 schoss Josef Claas die Königswürde. „Wir freuen uns sehr auf das Fest, egal ob auf den Ballabend am Samstagabend oder den Umzug am Sonntag“, sagte Josef Claas im Vorfeld im Gespräch mit dem Westfalen-Blatt.