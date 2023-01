Viele kommen aus Ukraine: Ehrenamtler betreuen in Höxter 600 Flüchtlinge

Höxter

Selten sieht man in Höxters Stadthalle 600 Besucher gleichzeitig. Beim Neujahrskonzert des Sinfonischen Blasorchesters nach dem Neujahrsempfang der Stadt mit Verleihung der Heimatpreise (Bericht am Freitag) sitzen die Menschen jedoch eng gedrängt und lauschen der Musik. „Welcome to the Movies“ sind die bekannten Filmmusikstücke überschrieben, die zu Gehör gebracht wurden .In seiner Neujahrsansprache warf Bürgermeister Daniel Hartmann einen Blick auf einige Ereignisse von großer Relevanz für Höxter.

Von Michael Robrecht