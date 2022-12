Viele Mitarbeiter in Beverungen  sind Jahrzehnte bei HEGLA beschäftigt

Beverungen

Es gehört zur Tradition des Beverunger Sondermaschinenbauers HEGLA, die Jubilare eines Jahrgangs in einer Feierstunde persönlich zu ehren. Umso mehr Grund zur Freude gab es in diesem Jahr, stand doch für zehn Personen das Jubiläum an. „Wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange für ein Unternehmen einsetzen, dann ist das ein bemerkenswerter Anlass, zu dem wir uns im besonderen Rahmen bedanken wollen“, betont der Geschäftsführer Bernhard Hötger.