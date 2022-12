Es istseit Jahrzehnten Tradition, dass in jedem Advent eine Ehrung der Jubilare im Gräflichen Haus in Bad Driburg stattfindet. Für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit wurden jetzt 26 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Graf von OeynhausenSierstorpff (UGOS) bei dem feierlichen Empfang geehrt.

Die Ehrung der Jubilare im Gräflichen Haus in Bad Driburg reicht auf das Jahr 1972 zurück. Die Tradition hat Marcus Graf Oeynhausen von seinem Vater Graf Caspar übernommen. Nur einmal in 50 Jahren mussten die Feierlichkeiten ausfallen: Das war 2020 wegen der CoronaPandemie.

Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff begrüßte Mitarbeitende aus den Geschäftsbereichen Gräflicher Park Health & Balance Resort sowie den vier Gräflichen Kliniken bei sich zu Hause. Neben einer Urkunde hielt Graf Oeynhausen auch persönliche Worte und Anekdoten für jeden Jubilar bereit. Insgesamt wurden in diesem Jahr 16 Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet. Acht Mitarbeitende sind für ihr 25-Betriebsjubiläum geehrt und zwei Mitarbeitende für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit. ausgezeichnet worden.Aus dem Geschäftsbereich Bad Driburger Naturparkquellen war in diesem Jahr kein Jubilar dabei.

„Teilweise arbeiten bei uns Mitarbeiter schon über mehrere Familiengenerationen", sagte Graf Oeynhausen. Gerade in den heutigen Zeiten sei das keine Selbstverständlichkeit mehr. „Umso wichtiger ist es mir als Familienunternehmer meine Wertschätzung zu zeigen und in persönlicher Atmosphäre ein Dankeschön zu überbringen." Arbeitswelt in starkem Wandel

Die Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) ist ein Familienunternehmen in siebter Generation. Mit rund 1.500 Mitarbeitenden ist sie einer der größten Arbeitgeber im Kreis Höxter. Über 200 Berufsgruppen gibt es in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen

Nur einmal in 50 Jahren mussten die Feierlichkeiten ausfallen: Das war 2020 wegen der Corona-Pandemie. „Nicht nur der Arbeitsmarkt auch die Arbeitswelt ist in einem starken Wandel“, erklärt Graf Oeynhausen. „Das birgt zusätzlich große Herausforderungen für Unternehmen.“ Dazu zählten nicht nur Themen wie Arbeitssicherheit, Fachkräftemangel und Homeoffice. „Es entstehen auch neue Bereiche im Personalmarketing oder der Nachhaltigkeit in Unternehmen, die es zu entwickeln und entsprechend zu besetzen gilt.“ Das sei aber nur die „halbe Miete“. „Genauso wichtig ist es, kontinuierlich an der Mitarbeiterbindung zu arbeiten.“ Dazu sollen auch die jährlichen Ehrungen der Jubilare beitragen.

Ehrungen 2022 im Überblick

Ehrung für 40 Jahre Gräfliche Kliniken: Martin Markus (Gräflicher Park) und Hubertus Vogt.

Ehrung für 25 Jahre Gräfliche Kliniken: Katrin Bätz, Diane Brakhane, Wolfgang Gerbracht, Janet Gewalt, Barbara Puschmann, Lioba Ritter, Bettina Rother und Gräflicher Park Sandra Klunker.

Verabschiedung in den Ruhestand in den Gräflichen Kliniken: Dr. Andrea Almai, Petra Aust, Dr. Marion Deppe, Eugenie Große-Büning, Heike Hansmann, Gerlinde Hiersche, Angelika Kreuz-Kersting, Winfried Kühn, Birgit Ostermann, Maxie Rohn, Renate Rolwes, Christel Schwörzer, Klaus Dieter Sonneborn Gräfliche Park: Monika Dördelmann, Cornelia Middeke, Jochen Müller.

Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS)

Die Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) ist ein Familienunternehmen in siebter Generation. Mit rund 1.500 Mitarbeitenden ist sie einer der größten Arbeitgeber im Kreis Höxter. Über 200 Berufsgruppen gibt es in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Sowohl Mitarbeiter die seit 25 Jahren und 40 Jahren im Unternehmen sind als auch die Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, werden bei einem persönlichen Empfang im Gräflichen Haus in Bad Driburg seit über 50 Jahren geehrt. Mehr Information auch unter www.ugos.de und www.WirSindUgos.de.