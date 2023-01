Vier Millionenprojekte in Holzminden: Duftmuseum, HAWK, Hotel und Seniorenhaus

In Holzminden laufen die Bauarbeiten für drei Großprojekte, und ein viertes steht in den Startlöchern. Gebaut werden die Duftstofferlebniswelt „Sensoria“, die Erweiterung des Weserhotels Schwager durch einen großen Anbau und der neue Seniorenwohnpark Fürstenberger Straße (früheres Möbel-Fricke-Gelände) mit 90 vollstationären Pflegeplätzen und 18 seniorengerechten Wohnungen. Erweitert wird die Hochschule HAWK Holzminden bald um einen Neubau an den Teichen.

In Holzminden am Hafendamm sind die Bauarbeiten für neue Museum ,,Sensoria“, auch ,,Haus der Düfte und Aromen“ genannt, gut sichtbar. Das Baugrundstück befindet sich zwischen der Oberen Straße und dem Johannesmarkt unweit der Weserbrücke direkt an der Fußgängerzone. Der Baukran wird bis zur Fertigstellung des ,,Sensoria“ auf dem Parkplatz Johannesmarkt bleiben. Besonders Fußgänger sollten hier aufgrund der Baufahrzeuge besonders vorsichtig sein, so die Stadtverwaltung.