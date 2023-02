Nur vier Schulen aus Kreis Höxter schicken Teilnehmer  zu „Jugend forscht"

Höxter

Der Regionalwettbewerb „Jugend forscht „ wird am Donnerstag, 16. März, im Nixdorf-Museums-Forum in Paderborn ausgetragen. Aus dem Kreis Höxter haben das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg, das König-Wilhelm-Gymnasium Höxter, das Gymnasium Brede in Brakel , die Schulen der Brede Brakel und das Hüffert-Gymnasium Warburg sechs Beiträge eingereicht.

Von Michael Robrecht