Vorfall beim Oktoberfest in Lüchtringen: Polizei sucht Sexualstraftäter mit Phantombild

Bei den Ermittlungen zu einem Vorfall am Rande des Oktoberfestes in Höxter-Lüchtringen, bei dem im September eine junge Frau von einem Unbekannten sexuell genötigt wurde, sucht die Kriminalpolizei Höxter nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Am Rande des Festgeländes in Höxter-Lüchtringen war am Sonntag, 18. September, kurz nach Mitternacht eine 20-Jährige aus dem Kreis Holzminden von einem Unbekannten in ein Gebüsch gezerrt und dort körperlich bedrängt worden, teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als 1,65 Meter groß mit blonden oder braunen zurückgegelten Haaren. Er trug ein kariertes Hemd und eine Lederhose. Anhand von Beschreibungen durch Zeugen wurde ein Phantombild angefertigt, dessen Veröffentlichung nun vom zuständigen Amtsgericht genehmigt wurde.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Foto

Die Polizei Höxter hofft dadurch auf Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Gesucht werden auch weiterhin Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise an die Telefonnummer 05271/9620.