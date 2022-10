Vortrag für alle Pflanzenfreunde in Höxter

Nach den mit großem Interesse besuchten Vorträgen über Taglilien und über klimaresilientes Gärtnern in Zeiten des Klimawandels ist in der Kreisstadt Höxter ein weiterer Vortrag der TH OWL geplant. Es geht um die farbenfrohe Pflanzenwelt im Herbst.

Der Vortrag in der vom Freundeskreis des Botanischen Gartens veranstalteten Reihe ist am Samstag, 15. Oktober, geplant. Beginn ist um 15 Uhr im „Audimax“ der Hochschule in Höxter.

„Herbstfärber – Virtuosen der Farbe“ – so ist der Vortrag betitelt von Nicole Jung, Msc. Landschaftsarchitektur. Sie ist langjährige Dozentin an der TH OWL im Bereich Pflanze und will allen Pflanzeninteressierten die Schönheit der Herbstfärber mit anschließendem Rundgang durch den Botanischen Garten zur Vertiefung erschließen.