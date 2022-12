Vorweihnachtliche Stimmung beim Nikolausmarkt in Höxter-Ottbergen

Höxter

Die zahlreichen Adventsmärkte in der Region erfreuen sich großer Beliebtheit. Bieten sie doch allesamt einen Ort des Beisammenseins, einen Ort für gute Gespräche und regen Austausch. Die Kulturgemeinschaft in Ottbergen lud dazu am Wochenende auf den „Wiemers-Meyerschen Hof“, wo traditionell und nun bereits zum 19. Mal der Nikolausmarkt an zwei Tagen stattfinden konnte.

Von Katharina Grote