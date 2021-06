Wahlabend live im Kreishaus und im Rathaus erleben

Präsentiert werden die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl ab 18 Uhr auch in der Aula des Kreishauses in der Moltkestraße 12 in Höxter.

„Die öffentliche Präsentation im Kreishaus unterscheidet sich nicht von den online veröffentlichten Informationen“, wie der Kreis mitteilt. Wer am Wahltag in das Kreishaus kommt, muss die Hygiene- und Abstandsregeln zum Infektionsschutz einhalten und sich namentlich in einer Liste registrieren lassen. Bis zum Erreichen eines Sitzplatzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Aula ist am 13. September ab 18 Uhr über den Seiteneingang des Kreishauses 2 zu erreichen. Hier steht auch ein Aufzug zur Verfügung. „Die Kommunalwahl findet in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt“, erklärt Kreiswahlleiter Klaus Schumacher. Nach der geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW besteht in den Wahlräumen und auf deren Zuwegen innerhalb von Gebäuden grundsätzlich die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Schumacher weist darauf hin, dass es am Wahltag zu Wartezeiten kommen kann, da in den Wahllokalen nur begrenzte Personenanzahlen zulässig sind. Infos zur Kommunalwahl: www.kreis-hoexter.de.

Briefwahlunterlagen bis 16 Uhr am Sonntag abgeben

Die Stadt Höxter informiert, dass bis Freitag bei der Stadtverwaltung Höxter im Wahllokal im Stadthaus Briefwahl möglich ist. Ein beantragter Wahlbrief mit den Stimmzetteln muss spätestens bis um 16 Uhr am Sonntag, 13. September, beim Wahlamt im Stadthaus eingegangen sein. Verspätet eingegangene Unterlagen sind ungültig. Bis Freitag, 10. September, 18 Uhr, besteht noch die Möglichkeit im Briefwahlbüro im Sitzungssaal des Stadthauses am Petritor, Gebäude A, 1. OG, Westerbachstraße 45, direkt zu wählen.

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Auch hier gelten aufgrund der Corona-Pandemie besondere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. So muss im Wahllokal eine Mund-Nase-Bedeckung getragen und der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Beim Betreten des Wahllokals sind die Hände zu desinfiziert. In jedem Lokal sind hierfür Desinfektionsmittelspender und die Möglichkeit zum Händewaschen vorhanden. Die Laufwege sind markiert und bilden eine Einbahnstraße. Außerdem wird den Wählerinnen und Wählern empfohlen, eigenes Schreibzeug in Form eines nicht radierfähigen Stiftes mitzubringen.

Nach dem Schließen der Wahllokale werden die aktuellen Schnellmeldung der Wahlergebnisse auf der Webseite der Stadt Höxter unter www.hoexter.de veröffentlicht.

Für Smartphones gibt es zudem in den jeweiligen App-Stores die kostenlose „VoteManager“ App. Mit dieser können die Wahlergebnisse vieler deutscher Städte und Kreise optimiert für Smartphones angezeigt werden.

Die Auszählung der Stimmzettel erfolgt getrennt voneinander, begonnen mit der Wahl zum Landrat und gefolgt von Kreistag, Bürgermeister und Stadtrat. Die ersten Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken sind ab etwa 19 Uhr zu erwarten. Die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend findet in diesem Jahr im Historischen Rathaus in der Markthalle und im Sitzungssaal statt. Die Besucherzahl wird begrenzt. Auch hier gelten die bekannten Schutz- und Hygieneregeln. Die Adressdaten der Besucherinnen und Besucher werden zur Kontaktnachverfolgbarkeit erfasst. Bei Fragen ist das Wahlamt der Stadt Höxter unter den Rufnummern 05271/963-1100 und -1101 erreichbar. Weitere Informationen zur Wahl gibt es auch auf der Webseite der Stadt Höxter unter www.hoexter.de.