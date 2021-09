Wahlen 2020: Kandidaten-Karussell kommt in Fahrt

Landrat Spieker erklärt sich am 7. November - Bürgermeisterwechsel in vielen Städten - einige Stadtoberhäupter kandidieren wieder

Das Personalkarussell um die Spitzenposten in den Kommunen im Kreis Höxter dreht sich in diesem Tagen recht schnell: Einige der Bürgermeister des Kreises stellen sich zur Wahl am 13. September 2020, nicht wenige geben ihr Amt aber auch ab. Der Landrat erklärt sich am 7. November.

Höxter (WB). Der 13. September 2020 ist der Tag der Entscheidung in NRW: Dann werden die Kreisparlamente und die Stadträte gewählt. Gut elf Monate vor dem wichtigen Urnengang dreht sich das Personalkarussell im Kreis Höxter immer schneller.

Landrat Friedhelm Spieker (CDU) wird sich anlässlich der Kreistagssitzung am Donnerstag, 7. November, zu seinen Plänen äußern. Der 64-Jährige ist seit drei Jahrzehnten in führenden Positionen tätig (Stadtdirektor und Bürgermeister in Brakel, Landrat seit 2009). 2009 wurde er mit 59,2 Prozent zum Nachfolger von Hubertus Backhaus gewählt. Bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 sprachen ihm 73,2 Prozent der Wähler ihr Vertrauen aus. Tritt er noch einmal an?

Geht Landrat Spieker in den Ruhestand, dann gilt der Sprecher der Bürgermeister, Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln (51), als Nachfolgefavorit der CDU. Er hatte bereits am 22. März 2019 auf eine erneute Kandidatur für das Warburger Rathaus verzichtet. Dort präsentierte die CDU Tobias Scherf (51) als Bürgermeisterkandidaten.

Michael Stickeln wird als Favorit für CDU-Landratskandidatur gehandelt

Tritt Stickeln als Landrat nicht an, dann wird es spannend: Auf Bürgermeisterseite wären schnell erfahrene CDU-Amtsinhaber wie Hermann Temme (Brakel), Burkhard Deppe (Bad Driburg), Carsten Torke (Steinheim) oder Ulrich Conradi (Kreisdirektor Paderborn) im Gespräch. Ob SPD, Grüne und FDP, wie 2014 mit Karl-Heinz Gaus, einen eigenen Kandidaten vorschlagen, ist noch offen. Gaus hatte sich damals auf eine ungewöhnliche Zeitungssuchanzeige der Kreistagsopposition beworben.

Im Fokus steht auch Höxter. Hier hat Bürgermeister Alexander Fischer (SPD), seit 2009 im Amt, schon im Frühjahr auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Er wird jetzt von der Kreis-SPD als Landratskandidat ins Spiel gebracht. Als erster Bürgermeisterkandidat hat der Bundeswehroffizier Daniel Razat (38) am 1. Mai seinen Hut in den Ring geworfen. Die CDU signalisierte Zustimmung für den Unabhängigen, der zuvor FDP-Mann war. Als zweiter Bürgermeisterkandidat ist der Vertriebsingenieur Falk Wennemann (45) im Rennen. Er hat die BfH verlassen, tritt als Unabhängiger an. Erwartet wird ein SPD-Kandidat: Er soll im Januar 2020 benannt werden. Grüne, UWG, FDP und BfH halten sich in Deckung, wenn es um Kandidaten geht. Den Kleinen ist primär wichtig, dass sie alle Wahlkreise besetzen können. Diese Sorge haben zurecht auch die Großen.

In Brakel hat Bürgermeister Hermann Temme (CDU/61) schon vor langer Zeit erklärt, dass er 2020 wieder antritt. In Bad Driburg wird Amtsinhaber Burkhard Deppe (56/CDU/seit 2004 gewählt) zum vierten Mal kandidieren. In Steinheim hat sich Bürgermeister Carsten Torke (CDU/53) für eine zweite Kandidatur bereit erklärt. In Nieheim verzichtet Bürgermeister Rainer Vidal (46/parteilos) nach zwei Perioden auf das Amt. Die CDU will am 15. November den Steuerberater Elmar Kleine (51) zum Kandidaten wählen. Die SPD Nieheim setzt auf einen eigenen Bewerber.

Rat und Kreistag: keine 2,5-Prozent-Klausel mehr und keine Bürgermeister-Stichwahlen

In Marienmünster verzichtet Bürgermeister Robert Klocke (parteilos/63/seit 2009 im Amt) auf eine erneute Aufstellung. Norbert Hofnagel (CDU/53) will die Nachfolge von Willebadessens Stadtoberhaupt Hans Hermann Bluhm (60/CDU/16 Jahre im Amt) antreten. In Borgentreich hört Bürgermeister Rainer Rauch (54) auf. In Beverungen erklärte Amtsinhaber Hubertus Grimm (54/parteilos) schon im Mai 2018, dass er weitermache.

Bei den Wahlen 2020 gibt es keine 2,5-Prozent-Sperrklausel für Räte und Kreistage mehr. Die Folge: Viele Kleinstparteien bekommen Sitze. Auch die Stichwahl für Bürgermeister und Landräte fällt weg. Das heißt: Mit 20 Prozent könnte man ohne Stichwahl Bürgermeister werden. Das wird ein unberechenbares und spannendes Wahljahr – zumal neue Parteien wie die AfD massiv erstmals in einige Räte und den Kreistag drängen.