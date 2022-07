Wandervogel-Heim bei Corvey mit unzähligen Graffitis beschmiert

Sachbeschädigung durch großflächige Graffiti: Das Wandervogel-Haus am Sollingrand gegenüber von Corvey an der Weser ist schwer beschädigt worden.

Die Polizei berichtet, dass schon im Juni die Sprayer aktiv gewesen sein müssen und der immense Schaden erst jetzt entdeckt wurde. Das Landheim ist sehr alt, denkmalgeschützt und liegt in einem unzugänglichen Waldstück zwischen Lüchtringen und Boffzen oberhalb der alten Bahntrasse - auf niedersächsischer Seite am Steilhang an der Weser gegenüber der Eichenallee in Corvey. Es wird durch einen Trägerverein der Wandervogelbewegung betrieben und dient Pfadfinder- und Wandergruppen als preiswerte Unterkunft.