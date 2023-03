Diakonie Paderborn-Höxter: Mehr Schutz vor sexualisierter Gewalt

Astrid Schäfers, Standortleiterin der Diakonie in Höxter und Warburg, hat erfolgreich die Qualifizierung der Evangelischen Kirche von Westfalen als Multiplikatorin für Schulungen im Bereich sexualisierte Gewalt abgeschlossen.

Astrid Schäfers, Leiterin in Höxter/Warburg, qualifiziert

Superintendent Volker Neuhoff (links) übergab im Beisein von Diakonie-Vorstand Vanessa Kamphemann (rechts) das Zertifikat über die erfolgreiche Qualifizierung als Multiplikatorin für Schulungen im Bereich sexualisierte Gewalt an Astrid Schäfers, Präventionsbeauftragte der Diakonie.

Schäfers, Prävention-Beauftragte für sexualisierte Gewalt der Diakonie Paderborn-Höxter, kann nun Schulungen zum Thema sexualisierte Gewalt für alle, die ehrenamtlich und hauptamtlich in der Diakonie oder an anderen Stellen im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn mitarbeiten, durchführen und die Teilnahme bescheinigen.

Superintendent Volker Neuhoff, Verwaltungsratsvorsitzender der Diakonie Paderborn-Höxter, und Diakonie-Vorstand Vanessa Kamphemann unterstreichen, dass mit Astrid Schäfers auch im Bereich der Diakonie eine qualifizierte und engagierte Mitarbeiterin für die Präventionsarbeit zuständig ist. „Das ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Diakonie. Es verstärkt unsere gesamte Arbeit an diesem wichtigen Thema.“

Im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn gibt es seit 2021 eine „Fachstelle Schutz vor sexualisierter Gewalt“, in der zwei Mitarbeiterinnen als Multiplikatorinnen vor allem für den gemeindlichen und den Kita-Bereich tätig sind. Als Prävention-Beauftragte und nun auch als Multiplikatorin möchte Astrid Schäfers den Bereich Gewaltprävention bei der Diakonie vertiefen und dazu Angebote erarbeiten.

Einheitlichen Qualitätsstandard etablieren

Grundlage der Qualifikation ist das Material, das die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland im Rahmen der Initiative „hinschauen-helfen-handeln. Kirche und Diakonie gegen sexualisierte Gewalt“ entwickelt haben. Die evangelische Kirche möchte damit langfristig einen einheitlichen Qualitätsstandard für Prävention und Intervention im Bereich sexualisierte Gewalt etablieren.

Auf dem Programm der viertägigen Fortbildung standen unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Schulungsmaterial der Initiative „hinschauen-helfen-handeln“, das Erarbeiten von zielgruppenspezifischen Schulungen und Themen wie Vertraulichkeit, Sexualstrafrecht sowie Arbeits- und Dienstrecht.

25 Jahre Erfahrung in der Präventionsarbeit

Die Präventionsarbeit ist der berufliche Ursprung von Astrid Schäfers, die darin 25 Jahre Erfahrung hat. Seit vielen Jahren gibt sie zudem freiberuflich Schulungen für das Erzbistum Paderborn in Präventionsfragen. Auf Landes- und Bundesebene hat Schäfers Beiratsarbeit in unterschiedlichen Präventionsprojekten geleistet, und sie hat einen Lehrauftrag im Bereich Präventionsarbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).