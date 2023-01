Warum die orthodoxen Christen alle am 6. Januar Weihnachten feiern

Die orthodoxen Christen feiern am Dreikönigstag das Weihnachtsfest – viele auch im koptischen Kloster Brenkhausen und in den christlichen orthodoxen Familien im Kreis Höxter. Russen, Serben, Syrer, Kopten, Äthiopier und Armenier begehen nach dem Julianischen Kalender seit Jahrhunderten erst am 6. Januar Weihnachten.

Jedes Jahr kommen Gäste aus aller Welt zu den Hochfesten, so zum koptischen Weihnachtsfest ins Kloster Brenkhausen bei Höxter (hier ein Archivfoto mit Bischof Damian und Gottesdienstbesuchern). Brenkhausen ist deutsche Zentrale der Koptischen Kirche. Der Weihnachtsgottesdienst beginnt am 6. Januar um 20 Uhr.

An die Geburt Christi wird traditionell in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar in Gottesdiensten erinnert. Gefeiert wird Weihnachten im Kloster Brenkhausen am Weihnachtsabend an diesem Freitag ab 20 Uhr. Zahlreiche koptische Gläubigen aus der Region reisen an, aber auch Menschen aus katholischen oder evangelischen Gemeinden aus Höxter und Umgebung sowie Hausgäste. Der Gottesdienst und die Feier danach sei offen für alle.