Warum diese Woche die beste Zeit für Schnäppchenjäger ist

Sommer, Sonne, Schlussverkauf: In vielen Branchen des Einzelhandels starten in diesen Tagen wieder Rabatt-Aktionen. Nun folgt vielerorts der finale Höhepunkt zum Ende der Saison in ganz OWL. Üblicherweise startet am letzten Montag im Juli der Sommer-Schluss-Verkauf im Mode -, Sport und Schuheinzelhandel sowie in etlichen weiteren Branchen.

„Auch in diesem Jahr locken viele Händler seit Montag mit kräftigen Rabattabschlägen die Kunden in die Geschäfte“, teilt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe mit. Wetter- und urlaubsbedingt sei der Einzelhandel jedoch schon länger in Sommerstimmung. Daher habe es in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Rabatt-Aktionen in diversen Geschäften in ganz OWL gegeben. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine und der schwierigen wirtschaftlichen Lage allgemein sei die Situation in diesem Jahr jedoch eine andere.