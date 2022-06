Warum es in Höxter noch nie so  viele junge Leute im Hofstaat gab

Höxter

Die Schützengilde Höxter hat am Freitag beim Vorbereitungsschießen mit Ehrenscheibenschießen auf der Schießanlage in Ovenhausen den neuen Hofstaat für die Zeit ab Schützenfestmontag, 5. Juli, präsentiert. An den Tagen vorher ist noch der bisherige große Hofstaat mit acht Paaren im Amt. So viele junge Paare an den Schützenfesttagen gab es in Höxter noch nie. An diesem Wochenende ist Auftakt für die Jubiläumsfeierlichkeiten "425 Jahre Schützengilde Höxter": Um 13 Uhr beginnt an diesem Samstag das Königsschießen.

Von Michael Robrecht