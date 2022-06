Warum Kinder aus ganz Deutschland  ihre  Lieblingssängerin im eigenen Garten besuchen dürfen

Isa Glücklich macht Kinder aus ganz Deutschland happy. Wo gibt es das, dass Mädchen und Jungen ihren Lieblings-Musikstar zuhause besuchen dürfen? Isa macht das möglich. Am Samstag durften 70 Kinder und ihre Eltern mit Isa in Rolfzen im Bothfeldsingen und toben. Die ungewöhnliche Dankeschön-Fanaktion ist gut angekommen .

Ungewöhnliche Dankeschönaktion für ihre kleinen Fans: Isa Glücklich gibt Konzert zuhause in Rolfzen

Isa macht Kinder glücklich: An diesem Samstag bei einem Fantreffen mit Konzert im eigenen Garten in Steinheim-Rolfzen. Anlässlich der Veröffentlichung ihres ersten bundesweit erschienenen Albums hat die Sängerin sich bei denen bedankt, die die Platte zuerst vorbestellt hatten.

„Wir haben anlässlich der Veröffentlichung meines ersten Albums einfach ein Kinderkonzert mit Hüpfburg , Slush Eis und Zuckerwatte veranstaltet. Das war als Dankeschön für alle Disco-Kinder gedacht, die die CD 'Disco Kinder' vorbestellt hatten“, berichtet Isa Glücklich dem WB. Und dann haben sich plötzlich etliche angemeldet – und sind sogar extra nach Ostwestfalen angereist.

Konzert frei Haus im Garten: Diese Familie ist aus dem Schwarzwald ins ostwestfälische Rolfzen gereist. Foto: Frömelt

„Die Kids kommen nicht nur aus dem Kreis Höxter, sondern auch aus Berlin, Düsseldorf oder dem Allgäu. Einige übernachten sogar in umliegenden Hotels“, freut sich die Sängerin, die viele Auftritte auf Stadtfesten, in Ferienclubs und auch im Fernsehen hat und bürgerlich Isabell Heyn heißt. Die Allgäu-Fans waren besonders begeistert von Rolfzen: „Mit leuchtenden Augen sangen sie alle Songs im Isa-Garten mit“, schilderte ihr Partner Alex Frömelt. „Was war das für eine tolle Disco-Kinder-Party heute“, meinte Isa am Abend und schrieb erschöpft die letzten Autogramme. „Es war supertoll. Unsere Zoey hat sich mega gefreut“, schwärmte Fan-Mutter Yvonne Meyer. Und das warme Wetter passte auch zu der heißen Kinderparty.

Eingängige Schlager für Kinder

Mit ihren eingängigen Kinderliedern mischt Isa Glücklich als frischer Wirbelwind seit einiger Zeit die deutsche Kinderdisco-Szene auf. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau arbeitete Isa Glücklich als Flugbegleiterin sowie als selbstständige Gastronomin in Höxter und Steinheim - und ließ sich von fröhlichen Familien in Urlaubstimmung inspirieren. Bekannt ist die Sängerin bereits von vielen Liveauftritten mit ihren Kinderdisco-Hits in Urlaubsclubs und heimischen Stadtfesten.

Isa Glücklich muss singen, tanzen, moderieren und Autgramme schreiben. Foto: Alex Frömelt

Debutalbum bundesweit erschienen

Nun veröffentlichte Isa Glücklich ihr Debutalbum „Disco Kinder“. Ihre ersten Singles wie „Pinguin“, „Schnappi“, „Maja Tanz“ und zuletzt „Guck mal diese Biene da – Summ Summ“ (zusammen mit Mallorca-Star Lorenz Büffel) sind bereits kaum noch aus deutschen Kinderzimmern und Kitas wegzudenken. Isa bringt einfach frischen Wind in die Kindermusikwelt. Auf ihrer CD finden sich viele weitere Party-Klassiker wie „Das Fliegerlied“, „Tschu Tschu Wa“, „Aram Zam Zam“ oder „Das rote Pferd“ in frischen neuen Versionen, aber auch eigene Mitmach-Hits wie der Titelsong „Disco Kinder (Minis Maxis wo seid Ihr)“. Die CD ist ein Kindermusik Album, das auf keiner guten Kinderdisco fehlen darf – und auch partyfreudige Erwachsene mitbegeistert, heißt es in der Werbung von Isa Plattenfirma Universal Music.