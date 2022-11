Während der Jahreshauptversammlung der MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) des Kreises Höxter hatte Kreisvorsitzender Klaus-Dieter Leßmann einen besonderen Gast eingeladen. Ulrich Krätzig aus Höxter, seines Zeichens Fachanwalt für Arbeitsrecht mit bundeweitem Renommee, referierte gewohnt pointiert über das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 13. September dieses Jahres, in dem die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung beschlossen wurde; und zwar der kompletten Arbeitszeit, nicht nur - wie bislang - die der Überstunden oder Sonntagsarbeit.

Geschichte der Arbeitsrechtreform

Krätzig gab einen kurzen Abriss zur Geschichte dieser Arbeitsrechtsreform, die allseitig als „Paukenschlag“ vernommen wurde und somit brandaktuell und hochinteressant für jeden Arbeitgeber ist. Ein riesiger Stein des Anstoßes, sagte Krätzig, läge bereits in der zu Grunde liegenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 19. Mai 2019. An diesem Tag wurde beschlossen, dass „die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit objektiv, verlässlich und zugänglich gemessen werden kann.“ Somit wurde europäisch eine Richtlinie verifiziert, die alle Mitgliedsstaaten zum Handeln verpflichtet. Die konkreten Modalitäten dieser Richtlinie zu bestimmen, obliegt aber dem individuellen Ermessen eines jeden Mitgliedsstaats.

Allerdings steckt der Teufel im Detail, respektive in der Formulierung: Was im alltäglichen Sprachgebrauch sehr differenziert erscheint, muss diesem Anspruch im juristischen Vokabular aber noch lange nicht genügen: Was genau bedeutet „verlässlich“? Fälschungssicher, also elektronisch? Ein Verbot der nachträglichen Erfassung? Oder „nur“ authentisch vom Arbeitsleistenden erstellt? Zahlreiche Zwischenfragen aus dem Publikum bewiesen nachdrücklich, dass es große Unsicherheiten bei der rechtssicheren Durchführung dieser Reform gibt. Was umso spannender wird, weil das Arbeitszeitgesetz bei Verstößen einen wuchtigen Bußgeldkatalog bereithält. Es handelt sich letztlich um das Arbeitsschutzgesetz, dass zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen Regelungen enthält. Der Gesetzgeber und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stehen nun unter Druck, Rechtssicherheit bei den Arbeitsgebern zu schaffen, ob flexible Arbeitszeitmodelle (zum Beispiel die sogenannte Vertrauensarbeitszeit) weiterhin praktiziert werden können.

Klaus-Dieter Leßmann aus Höxter bleibt MIT-Kreisvorsitzender. Foto: MIT

Bei den obligatorischen Wahlen der Funktionsträger im zukünftigen Vorstand des MIT-Kreisverbands kam es zu folgenden Ergebnissen: Klaus-Dieter Leßmann (Vorsitzender), Rainer Kobusch (stellvertretender Vorsitzender), Stefan Dreier (stellvertretender Vorsitzender, Diethart Wolter (stellvertretender Vorsitzender), Birgit Kuchenreiter (Pressesprecherin), Detlef Beverungen, Jeanette König-Abresch, Dr. Tom Kunath, Andreas Paal (alle Beisitzer) sowie Detlef Beverungen, Stefan Dreier, Klaus-Dieter Leßmann, Diethart Wolter (alle Delegierte).