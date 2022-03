Was tun bei Stromausfall?

Kreis Höxter

Die Stromversorgung in Deutschland zählt zu den sichersten europaweit – aber auch hier kann es vorkommen, dass nichts mehr geht, weil der Strom weg ist. Zuletzt erlebten Mitte Februar in einer Orkan-Nacht viele Haushalte in der Region (Großgemeinden Höxter und Brakel) dieses Szenario. Von einer zur anderen Sekunde stand man im Dunkeln.

Von Harald Iding