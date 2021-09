Versteigerungstermin für Gebäude in Lüchtringen am 18. November - Lost-Places-Video

Lüchtringen

Was wird aus dem Hotel „Weserstrand“ nahe der Fährstelle in Lüchtringen? Seit Jahren steht das große Haus leer. Am Donnerstag, 18. November, wird das Gebäude nun um 9 Uhr im Amtsgericht Höxter versteigert. Wert laut Gericht: 77.000 Euro. Auch eine Parkplatzfläche und ein rückwärtiges Grundstück werden versteigert.

Von Michael Robrecht