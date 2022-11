Wassermangel: In der Schelpe schwimmt kein Fisch mehr

Höxter

Mit der Bitte um Überprüfung des Bachlaufs der Scheple hat sich Gustav Petz, Mitglied im Fischereiverein Höxter und Lüchtringen, jetzt an Stadt und Kreis Höxter gewandt: Die Schelpe sei trocken gefallen. Offensichtlich verliere sie ihr, wenn auch geringes, Wasser besonders im Bereich Bödexer Weg in Richtung Grüne Mühle in Höxter.