Wasserschäden im KWG Höxter: Fäulnis verhindern

Da im Chemieraum des KWG in Höxter zurzeit Sanierungsarbeiten laufen und die Fenster fehlten, ist Wasser beim Unwetter am 26. August 2022 durch die Plastikfolien in den Fensterrahmen eingedrungen und hat den Gebäudetrakt und das Erdgeschoss darunter geflutet.

Foto: Michael Robrecht