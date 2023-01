In Höxter eröffnet an Weiberkarneval die erste Karaoke-Bar

Trend: Gaststätten in Innenstadt bieten Gästen Unterhaltungsprogramm an

Höxter

Höxter hat in Kürze seine erste Karaoke-Bar. Jeden dritten Donnerstag im Monat ab 21 Uhr wird Gina Balke in ihrer Restaurant-Bar in der Stadthalle in Höxter einen Karaoke-Abend ausrichten. Mehrere Gaststätten in Höxters Innenstadt bieten den Gästen inzwischen verstärkt ein Unterhaltungsprogramm an.

Von Thomas Kube