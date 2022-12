Weihnachts-Circus lädt zu buntem Programm auf Wittrocks Hof in Höxter ein

Aktuell kann bis in den Januar hinein in Höxter Zirkus-Luft geschnuppert werden. Der Weihnachts–Varieté–Circus der Familien Trumpf und Köllner gastiert in der Stadt und möchte den Menschen etwas Weihnachtsstimmung nahebringen. Wegen der Brückensperrung und der Bauarbeiten am Floßplatz konnte das Zelt, das 250 Sitzplätze und noch einmal so viele Stehplätze bietet, jedoch nicht auf dem Festplatz an der Weser aufgebaut werden. Es fand, wie berichtet, hinter Wittrocks Hallen in der Albaxer Straße seinen Platz.

