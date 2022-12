Weihnachtshaus in Ottbergen verzaubert Tausende Autofahrer auf der B64

Höxter/Ottbergen

Das Weihnachtshaus der Familie Höke an der B64 in Ottbergen leuchtet trotz der Energiekrise weiter. Seit dem 1. Advent präsentiert sich das Ensemble wieder in voller Pracht. „Wir machen so vielen Menschen eine Freude, da möchten wir auf die Kutsche mit Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht, Rentieren, Puppen, Geschenken und vielen Lämpchen nicht verzichten“, sagte Gabriele Höke. „Wir haben wegen der Energieprobleme 2022 die Beleuchtungsstunden etwas reduziert, und dann geht das mit den Stromkosten schon“, meint ihr Mann Herbert Höke.

Von Michael Robrecht