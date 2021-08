Weißstorch landet zu früh

Ein Weißstorch ist am Donnerstag (4. Februar) auf dem ausrangierten Schornstein in Holzminden-Boffzen gelandet. Das hat viele Bürger überrascht.

Dass Storche üblicherweise Ende Februar oder Anfang März die heimische Region anfliegen – daran haben sich die Menschen schon gewöhnt. „Aber als ich heute aus dem Fenster geschaut habe, konnte ich doch tatsächlich den ersten Storch des neuen Jahres auf dem Turm entdecken. Dabei ist es doch erst der 4. Februar“, zeigte sich Erhard Tofaute im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT verwundert.

Der Naturfreund macht sich zugleich wie andere Bürger große Sorgen. „Es soll doch an diesem Wochenende bitterkalt mit Tiefsttemperaturen werden, sogar reichlich Schnee ist angekündigt. Ob der Adebar damit überhaupt rechnet“, fragt sich nicht nur der Boffzener.

Storch Ovenhausen Februar 2021 Foto: Harald Iding

Der Storch konnte es wohl nicht erwarten, sein Liebesnest im Weserbergland aufzuschlagen. Vielleicht folgen ihm ja bald sogar noch andere Störche. Ausreichend Plätze für frisch verliebte Storchenpaare gibt es genug im Kreis Höxter. Wie von der BUND-Kreisgruppe zu erfahren ist, war der Weißstorch ehemals ein im gesamten Mitteleuropa verbreiteter Brut- und Sommervogel. Auf ihrer Homepage heißt es: „Seit einem Tiefstand in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre nehmen die Bestände wieder zu. 2015 brüteten nach über 100 Jahren erstmals wieder Weißstörche erfolgreich im Wesertal auf einem Schornstein in Boffzen. Mittlerweile gibt es weitere Bruten – zum Beispiel im Tal der Nethe (Ottbergen), der Grube (Ovenhausen), in der Emmeraue in Steinheim oder am Körbecker Bruch.“ Hauptnahrung seien Fische, Amphibien, Reptilien, Nagetiere und Insekten, die sie langsam schreitend erbeuten.

Inzwischen hat sich ein weiterer Storch auch in der Höxteraner Ortschaft Ovenhausen niedergelassen. Auch ihn dürfte der angekündigte Schnee und Eisregen an diesem Wochenende zu schaffen machen.