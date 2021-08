Wemmels-Apotheke schließt nach 325 Jahren

Höxter (WB). Ein weiteres Stück Apotheken-Geschichten in Höxter verschwindet: Nach 325 Jahren gibt es ab Neujahr die Wemmels-Apotheke in der Corbiestraße nicht mehr. Apotheker Eginhard Weyl (74) dreht Silvester zum letzten Mal den Schlüssel herum. Nach Rats-Apotheke, Hansa-Apotheke und Hubertus-Apotheke fehlt mit der 1695 gegründeten Hofapotheke eine weitere stadtbekannte Arzneiverkaufsstelle.

Apotheker Eginhard Weyl schließt zum Jahresende die Wemmels-Apotheke in Höxter in der Corbiestraße. Das historische Inventar der früheren Corveyer Hofapotheke geht nach Frankfurt. In Höxter oder Corvey fand sich kein Interessent für die 325 Jahre alten Einrichtungsgegenstände.

Apotheker Eginhard Weyl hätte die Tradition der einzigen “Fürstlichen Corveyer Hofapotheke“ gerne in jüngere Hände gegeben. „Doch wir haben keinen Nachfolger gefunden“, berichtete Weyl. Und dass im Jubiläumsjahr Schluss sein werde, das sei jetzt leider so. Seine Familie habe schon viel länger weitergemacht als geplant. Er habe viele Jahre eine Nachfolgelösung gesucht - leider vergeblich. Diese Apotheke ist ein mit Leben erfülltes Denkmal. Weyls Tochter Alexandra, die im Betrieb mitarbeitet, hatte andere Pläne. Sie ist nicht nur PTA, sondern auch Tierheilpraktikerin. Dieses Standbein will sie weiter ausbauen. Daher wollten die Eltern für die Hofapotheke, die ihnen so ans Herz gewachsen ist, einen guten Nachfolger finden (wir berichteten darüber).

In den 42 Jahren Wemmels-Apotheke hat Familie Weyl viele Veränderungen erlebt. »Alte Apotheken leiden unter der Bürokratie. Es gibt sehr viele Auflagen und Vorschriften. Das hindert junge Leute, einzusteigen. Bestes Negativbeispiel: der geforderte schalldichte Beratungsraum. Für ihn sollten wir durch die Offizin eine Wand ziehen. Dann bekamen wir eine Sondergenehmigung dafür, den Raum hinten im Haus einzurichten. Kurioserweise brauchen wir heute plötzlich gar keinen Beratungsraum mehr«, schildert Eginhard Weyl.

Umgebaut werden sollte auch auch der Verkaufsraum mit der 325 Jahre alten Apotheken-Möblierung. Nicht feuerfest sei einiges dort, hörte Eginhard Weyl. Die wachsende Auflagenliste lasse sich fortsetzen.

Die Ex-Hofapotheke könnte Kulisse für einen Historienfilm sein. „Höxter-Touristen kommen manchmal einfach herein und machen Fotos. So schöne Apotheken sieht man heute kaum noch, sagen sie mir oft“, erzählt Eginhard Weyl. Er teilt die Begeisterung für seine Apotheke und bedauert deshalb um so mehr, dass er das Mobiliar nicht in Höxter oder Corvey verkaufen konnte, sondern ihm nichts anderes übrig blieb, als es einem Frankfurter Händler zu geben, der die wertvolle Einrichtung für Messen und Veranstaltungen als Dekoration nutzen möchte. „In Corvey wollte niemand die Hofapothekenmöbel haben. Kein Interesse - das musste ich zur Kenntnis nehmen“, berichtet Eginhard Weyl. So verschwindet ein Stück Alt-Höxter jetzt nach Hessen.

Eginhard Weyl und Ehefrau Marion haben die Wemmels-Apotheke 1981 mit bei einer Renovierung neu zum Glänzen gebracht. Die Handverkaufstische wurden an die jahrhundertealten Apothekenschränke aus Kirschbaumholz angepasst. Herzstück des Interieurs ist die Regalwand, deren Säulen auf Unterschränken ruhen und ein Gesims tragen. Die vergoldeten Kapitelle ziehen die Blicke auf sich. Eginhard Weyl (74) sagte dem WESTFALEN-BLATT, dass er davon ausgehe, dass das Mobiliar der Offizin aus der Entstehungszeit der Apotheke stamme. Diese liegt 2020 genau 325 Jahre zurück. Fürstabt Christoph von Bellinghausen hatte 1695 das Privileg zur Einrichtung einer »Hochfürstlich Corveyschen Hofapotheke« erteilt. Die Urkunde darüber liegt im Staatsarchiv in Münster. »Der erste Apotheker war der Winzer des Fürstabtes, der den barocken Weinberg aufgebaut hat«, erinnert Eginhard Weyl. Im Wappen der Hofapotheke gebe es Bezüge zum Corveyer Weinbau. Es vereint Rebstöcke und Weinlaub des Winzers unter den Insignien des Fürstabts.

Das Wappen ist nicht nur in der Inneneinrichtung der Apotheke sichtbar. An der Fassade des angrenzenden Geschäftshauses in der Nicolaistraße erinnert es ebenfalls an Höxters älteste Apotheke, die sicher auch eine der ältesten im Kreis Höxter und im Weserbergland ist. Im Nachbarhaus war die Apotheke zeitweise auch beheimatet. Ihr jetziges Domizil, das gelbliche Backsteinhaus, ist erst in der Kaiserzeit 1877 als Anbau errichtet worden.

In den 325 Jahren seit 1695 wechselte die Hofapotheke mehrmals den Eigentümer. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Apotheker Wemmel den Betrieb der Apotheke übernommen und verewigte sich so 100 Jahre im Namen. Das Ehepaar Weyl siedelte 1978 aus Schwerte nach Höxter über. Apotheker Schneider, damals Inhaber der Wemmels-Apotheke, fand mit Eginhard Weyl einen Betriebsnachfolger. Übergabe: 1981. »Ich kannte die Stadt, weil mein Vater von 1953 bis 1959 Mathematiklehrer am König-Wilhelm-Gymnasium war«, erzählt Eginhard Weyl, der sich auch deshalb im KWG-Ehemaligen- und Förderververein Omnibus engagiert.

600 Kunden geben sich pro Tag die Klinke in die Hand. Viele bedauern zutiefst, dass Silvester 2020 mit der Wemmels-Apotheke Schluss ist. Neben der Tür erinnert ein Holzrahmen an eine Zeit, in der Kunden die Apotheke nicht betreten haben, sondern nur am Fenster Medikamente abholten. Heute prägt die Corona-Pandemie den Alltag, man kann aber rein Gesichtsschutz, Plexiglas vor uraltem Mobiliar. Nun ist Silvester Schluss. Endgültig!