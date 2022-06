Wer wird am Samstag neuer Schützenkönig von Höxter?

In Höxter wird am Samstag, 25. Juni, ein neuer Schützenkönig ausgeschossen. König Frank Wiesemann war vier Jahre wegen der Corona-Pandemie im Amt; rechts Kommandeur Thomas Wiesemann und in der Mitte Königin Sandra Vogt.

Da in Corvey das Schießsportzentrum mit Schützenhaus Mitte April abgebrannt ist, musste die Schützengilde Alternativ-Schießstände organisieren. Ein Vorbereitungsschießen lief in Stahle, ein weiteres ist Freitag in Ovenhausen geplant. Das Königsschießen der vier Kompanien findet am Samstag, 25. Juni, ab 13 Uhr auf dem Schießstand in Holzminden statt. Das Jubiläumsschützenfest wird von Freitag, 1. Juli, bis Montag, 4. Juli gefeiert. Das Festgelände mit Zelt befindet sich wegen der Brückensanierung nicht am Floßplatz, sondern auf dem Parkplatz am Modehaus Klingemann (Corbiestraße). Der Festakt musste kurzfristig aus dem Park von Schloss Corvey auf den Schulhof der Petrischule verlegt werden. Der Zapfenstreich am Samstag ist am Berliner Platz.