Weser-Hochwasser bei Höxter: Pegel steigt auf 4,07 Meter

Höxter

Die Weser ist am Montag am Pegel Höxter auf 4,07 Meter angestiegen. Am Nachmittag stagnierte der Flusswasserstand. Kräftiger Dauerregen hat am Wochenende die Hochwasserlage in Nordhessen verschärft, woher die Wassermassen in der Weser überwiegend stammen.

Von Michael Robrecht