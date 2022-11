Können Fußgänger und Radfahrer die bald sanierte Weserbrücke in Höxter als "Weihnachtsgeschenk" wieder überqueren? Straßen NRW macht Hoffnungen, will sich aber aus guten Gründen auf keinen konkreten Öffnungstermin zum Jahresende 2022 festlegen.

Für den Straßenverkehr soll die 168 Meter lange und 14 Meter breite Brücke aus den Jahren 1955/56 Ende Januar/Anfang Februar wieder freigegeben werden. Rechtzeitig vor der Gartenschau. Das haben die Verantwortlichen am Rande einer Baustellenführung erklärt.

Projektleiter Richard Mede ist mit dem Baufortschritt zufrieden: Die dicken Stahlseile am 36 Meter hohen Beton-Pylon sind fest gespannt und die Fahrbahn mit Gehwegen gilt als fast fertig. In einem Bauzelt werden letzte Arbeiten unter Höxter großem "A" vorgenommen.

Noch in dieser Woche soll damit begonnen werden, das neue Brückengeländer zu montieren. Der Gehweg ist fast vollendet. Solange jedoch nur eine Brückenseite mit einem festen Geländer versehen ist, werde Straßen NRW das Bauwerk insgesamt noch nicht für Fußgänger öffnen, denn das sei einfach zu gefährlich, stellt Richard Mede fest. Um das technische O.K. zu bekommen, müssten eben viele Faktoren unbedenklich sein, sagte er zur von den Höxteranern oft gestellten Wiedereröffnungsfrage.

Viele Detailarbeiten sind am Brückenbauwerk noch zu verrichten: Projektleiter Richard Mede zeigt die Spundwände, die noch abgeflext und heruntergebrannt werden müssen. Der Rest verbleibt als Schutz des Pylons in der Erde. Auch werden reichlich Steine um die Brückenpfeiler gesetzt und mit Muttermoden abgedeckt. Das soll laut dem Brückenbau-Projektleiter ein Freispülen der Fundamente bei Hochwasser verhindern. Beeindruckt von der Qualität des 50er Jahre-Betons der Pfeiler ist das Expertenteam: Das sei schon echte Wertarbeit, meinen Richard Mede und Bauüberwacher Björn Schlüter. Der Eisbrecher, das ist eine lange Betonnase am Mittelpfeiler in Fließrichtung, sei an einigen Stellen durch Eisschollen beschädigt, habe aber ausgebessert werden können. Dort mussten Moniereisen aufgebracht werden, die mit Spritzbeton überzogen wurden.

Sprengvorrichtungen

Unverändert bleiben laut Richard Mede auch die Brückensprengvorrichtungen für Pioniere der Bundeswehr. Auch in und an Höxters Brücke sind seit den 1950er Jahren Vorrichtungen angebracht, die in kürzester Zeit mit Sprengstoff und Zündern hätten versehen werden können. Hintergrund: Zusammen mit den Sprengfallen in wichtigen Straßen sollten die Brückensprengungen im Ernstfall den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im Kalten Krieg verlangsamen. Höxters Pioniere haben an den Sprengvorrichtungen früher oft geübt.

Kleinere Instandsetzungen unter der Brücke sind zurzeit auch in Arbeit. Bauüberwacher Björn Schlüter sagte, dass auch das komplette Baufeld und die Lagerplätze Anfang 2023 noch aufgeräumt und das Gelände in einen ordentlichen Zustand gebracht werde müsse.

Ungebetene Gäste auf der Brücke

Die Straßen NRW-Fachleute berichteten auch, dass es jede Woche Vandalismusschäden und illegale Brückenüberquerungen geben würde. Regelmäßig seien die Absperrzäune aufgebrochen und teilzerstört worden. Wie berichtet, haben Unbekannte die Brücke sogar mit Fahrrädern überquert. Fotos und der Video-Guard und Webcam auf der Brücke dokumentierten das. Nachts haben Jugendliche Biergelage als Mutprobe auf der Brückenbaustelle veranstaltet. „Darum haben die Brückenmitarbeiter die Zäune an beiden Brückenköpfen noch einmal verstärkt. Projektleiter Richard Mede bei der Baustellenbesichtigung auf die Gefahren beim Betreten der Baustelle hin, insbesondere bei Dunkelheit. Verstöße würden angezeigt, so der Landesbetrieb Straßen NRW.

Richard Mede (Projektleiter Straßen NRW) und Bauüberwacher Björn Schlüter (Straßen NRW) erläuterten die technischen details der Brückensanierung. Foto: Michael Robrecht

Optisches Highlight soll die Geländerbeleuchtung werden. Zweimal 168 Meter Handlauf werden sichtbar sein. Die künftige Beleuchtung der Brücke werde durch integriertes Licht im Handlauf des Brückengeländers völlig anders erscheinen. Alle Mastleuchten sind Geschichte.

Das große Zelt auf der Brücke wandert übrigens alle paar Tage. Es ist nicht nur Regen- und Schneeschutz, sondern hält auch den eisigen Wind ab. Auf der Baustelle im Zelt müssen immer mindestens zehn Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit für die Bauarbeiten vorherrschen.

Die vier langen Stahlspannseile, die aus je 43 Litzen bestehen, wurden vom 36-Meter-Pylon bis zum Querträger vor wenigen Tagen befestigt. Die volle Spannkraft beträgt laut Richard Mede etwa 9,8 Tonnen pro Litze. Um die Spannseile vor Vandalismus und Beschädigungen aller Art zu schützen, sollen sie durch spezielle Rohre in der für Personen erreichbaren Höhe geschützt werden. Im August und September 2021 wurden vorab mehrere sowohl in der Brücke als auch im Gründungsbereich des Pylons vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen von den jeweiligen Versorgungsträgern verlegt.

Bedeutung der Brücke

Die Weserbrücke von Höxter verbindet die südöstliche Innenstadt mit dem Brückfeld. Von der Altstadt aus ist sie Teil der Landesstraße 755 (Fürstenberger Straße), deren Abzweigungen südwärts über die niedersächsische Landesstraße 549/550 (Bahnhofstraße) nach Boffzen und als L 549 nach Neuhaus im Solling führt und als Landesstraße 550 nach Fürstenberg (Weser). Nordwärts führt die niedersächsische Landesstraße 550 (Holzmindener Straße) östlich des Höxteraner Stadtteils Lüchtringen und nach Holzminden. Auch die Bahnstrecke Altenbeken–Kreiensen, die in Höxter entlang zwischen Altstadt und Weser verläuft, kreuzt die L 755 in Höhe der Weserbrücke in Nähe des Haltepunktes Höxter–Rathaus. Die Brücke in Höxter zählte mit der Corveyer Brücke lange zu den einzigen Brücken im Mittelalter an der gesamten Weser von Münden bis Bremen.

Projektleiter Richard Mede erläuterte auch das Schwingverhalten der Weserbrücke. Fünf Lastzüge gleichzeitig könnten immer vor der Bahnschranke auf der Brücke warten. Das halte die aus. Bei Fußgruppen (Schützenfestumzug zum Floßplatz) dürfe natürlichauch weiter nicht einheitlich marschiert werden.