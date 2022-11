Weserbrücke Höxter: Fast zehn Tonnen Spannkraft für jede  der 172 Litze

Sie werden dann in einem ersten von insgesamt zwei Arbeitsgängen auf Spannung gebracht. Pressesprecherin Christiane Knippschild sagte am Donnerstag: "Nach diesem ersten Spannvorgang erfolgen spezielle Kontrollmessungen, bevor dann in dernächsten Woche der zweite Spannvorgang aufgebracht wird. Die volle Spannkraft beträgt dann etwa 9,8 Tonnen je Litze. Im Anschluss daran erfolgen weiter Kontrollmessungen."

Neben diesen Arbeiten laufen auch die Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche und auf dem Gehweg weiter (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Auch die Betoninstandsetzungsarbeiten am Außenbereich des Brückenkörpers sind noch in vollem Gange. Die Abdichtungsarbeiten an Brückenkappen und Brückenübergängen müssten ebenfalls noch abgeschlossen werden.

Die Betoninstandsetzungsarbeiten am Außenbereich des Brückenkörpers sind in vollem Gange. Foto: Harald Iding

"Die Verkehrsanordnung zur Verlängerung der Vollsperrung gilt bis einschließlich 31. Januar 2023, um noch fehlende Arbeiten zur Oberflächenbehandlung und finale Sanierungsarbeiten ausführen zu können - ohne verkehrlich behindert zu werden".

Knippschild weiter: "Für die Beendigung der Vollsperrung des Fuß- und Radverkehrs können wir noch kein konkretes Datum nennen. Alle Sicherungsarbeiten auch in Bezug auf das neue Geländer der Weserbrücke müssen erst komplett abgeschlossen sein."