Weserbrücke in Höxter bleibt länger gesperrt

Höxter

„Die Brücke in Höxter sieht fertig aus“ – diesen positiven Eindruck gewinnt man, wenn man die „Großbaustelle Nummer 1“ in Höxter betritt. Doch die Wahrheit wird in den Details deutlich. Das sagt „Straßen NRW“ zur Bauphase und zur Freigabe für alle.

Von Harald Iding