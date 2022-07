Neuer Weserbrücken-Pylon ragt schon 28 Meter in den Himmel 

Und er wächst und wächst, der 36-Meter-Pylon auf Höxters Weserbrücke. Die Arbeiten an der Verstärkung der Brücke von 1956 schreiten weiter gut voran. Das berichtet der NRW-Landesbetrieb Straßen NRW. Derzeit laufen auch die Arbeiten für den dritten der vier Bauabschnitte für die Querriegel, an denen die Stahlseile befestigt werden.

„Die für den Einbau der Querriegel im dritten Bauabschnitt nötigen Hochdruckwasserstrahl-Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen worden. Die zwei Öffnungen sind derzeit von Süden her für jedermann an der Weserbrücke sichtbar“, berichtet Christiane Knippschild, Pressesprecherin von Straßen NRW Paderborn-Meschede, in dieser Woche dem WESTFALEN-BLATT.

Der Pylon der Weserbrücke in Höxter wächst und wächst: Bei sommerlicher Hitze stehen die Bauarbeiter in der Sonne. Foto: Sabine Robrecht

Mit den Pylonschäften ist man mittlerweile am zehnten Bauabschnitt angelangt: Sie ragen bereits rund 28 Meter hoch über der Weser und rund 19 Meter über der Brückenfahrbahn. Wenn der A-Pylon fertig betoniert ist, sollen es rund 36 Meter sein. Ab dem 12. Bauabschnitt voraussichtlich Ende August werden dann beide Pylonschäfte zusammengeführt. Dann wird die neue Stadtsilhouette vom Ostufer der Weser erstmals in voller Größe sichtbar sein.

Blick vom Schiffsanleger auf den Pylon. Foto: Sabine Robrecht

Weitere sensible Arbeiten an den beiden Querriegeln sind anspruchsvoll. Weit über 200 Kernbohrungen mussten für die temporäre Sicherung durch die Brücke gebohrt werden (wir berichteten). „Wir haben dabei kein tragendes Spannglied zerstört“, erläutert Richard Mede, zuständiger Projektleiter. „Hier machte sich die akribische Vorarbeit bezahlt“, freut sich der Ingenieur. „Das ist schon ein ganz besonderes Projekt. Erst sieht man jeden Arbeitsgang über Monate nur auf Plänen und am Computer, und jetzt ist das hier in Höxter alles real“, sagt Sebastian Schulte aus Meschede über die Herausforderung.

Baustellen-Ansicht Ende Juli 2022. Foto: Straßen NRW

Der Pylon in A-Form wird auf den Pfahlkopfplatten (Fundamente) aufgesetzt. In einer Entfernung von ca. 22,80 Meter beidseitig zum Mittelpfeiler müssen zwei Spannbetonverankerungsträger (Querriegel) im Bestandsbauwerk eingelassen werden. Die Querriegel und die beiden Pylonfüße werden parallel hergestellt, um die Bauzeit und damit auch die Dauer der Sperrzeiten zu reduzieren.

Der Baufortschritt an der Brücke ist gut sichtbar. Foto: Straßen NRW

Wenn der Pylon und die Querriegel voraussichtlich im Spätsommer fertiggestellt sind, können die vier Stahlseile montiert und gespannt werden – damit wird der Brückenüberbau an dem Pylon aufgehängt. „Erst dann ist die Brücke wieder voll belastbar und die Instandsetzungsarbeiten auf dem Bauwerk können durchgeführt werden. Dazu zählen die Erneuerung der Fahrbahndecke und des Gehwegbelags, der Erneuerung der Geländer, die Instandsetzung der Fahrbahnübergänge und die Beseitigung der Schadstellen am Mittelpfeiler und dem Überbau. Die Laternen werden durch neue Modelle ersetzt, und die Brücke wird beleuchtet“, kündigt Björn Schlüter an.

Blick vom Floßplatz zur Brücke. Foto: Straßen NRW

Für die Höxteranerinnen und Höxteraner sowie die vielen Sommergäste und Touristen sind die Baumaßnahmen an der Brücke, am Pylon, an der Weserpromenade, an den Gartenschau-Baustellen, in der Marktstraße und Nebenstraßen sowie auf dem Wall und in Corvey einen Besuch wert. Viele schauen sich die Arbeiten intensiv an und fotografieren den Baufortschritt.