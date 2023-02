Dann wird die Weserbrücke in Höxter für Autos wieder befahrbar sein

Die Weserbrücke in Höxter bleibt in aller Munde. Wann ist sie denn jetzt wieder frei? In dieser Frage hat Landtagsabgeordneter Matthias Goeken (CDU) beim Neujahrsempfang des Stadtverbands seiner Partei Klarheit geschaffen. Es gibt also Neuigkeiten.

Wann wird die Weserbrücke in Höxter wieder freigegeben? Diese beiden Passanten fragen sich vielleicht in diesem Moment, wann sie wieder mit dem Auto zur anderen Weserseite fahren können. Landtagsabgeordneter Matthias Goeken kündigt an, dass Pkw rechtzeitig zur Landesgartenschau wieder freie Fahrt haben.

Wenn es, wie beim CDU-Stadtverband, um ein attraktives Höxter geht, kommt man an der Verkehrsinfrastruktur nicht vorbei. Also auch nicht an der Weserbrücke. Zu der äußerte sich Matthias Goeken bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Empfangs im Foyer der Stadthalle deutlich: Zur Landesgartenschau 2023 in Höxter werde die Brücke für den Pkw-Verkehr wieder frei sein. „Das ist klar.“ Was danach komme, „müssen wir schauen.“ Zu Fahrzeugen über 3,5 Tonnen etwas zu sagen, sei Sache der Ingenieure.