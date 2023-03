Straßen NRW sperrt Weserbrücke Höxter für Lkw

Höxter

Höxters Kommunalpolitiker möchten verhindern, dass während der Landesgartenschau vom 20. März bis 15. Oktober 2023 Lastzüge und Lkw die sanierte Weserbrücke passieren dürfen. Das wird in einem Dringlichkeits-Antrag an die Stadt von der Politik gefordert. Straßen NRW hat am Mittag reagiert und kündigte an, dass während der LGS in Höxter bis Oktober 2023 keine Lkw die Brücke passieren dürfen.