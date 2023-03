Weserbrücke Höxter: Warum sich viele insgeheim über Sanierungsflop freuen

Bei der Sanierung der Weserbrücke in Höxter im November 2022 werden die Stahlseile an vier Stellen am Pylon gespannt. Da die Spannung offensichtlich zu hoch ist, gab es Risse an den vier Seilverankerungen (das sind Betonkonstruktionen). Kann man die Spannung nun wieder reduzieren? Können dann aber noch sehr schwerer Laster die Brücke passieren ohne die Statik zu gefährden? Jetzt müssen absolute Experten an das Bauwerk und Antworten geben.

Foto: Michael Robrecht