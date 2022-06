Wie Helmut Duntemann 800.000 Euro gesammelt hat

Zwei Tage ist in der Pionierkaserne am Solling in Holzminden nicht Olivgrün die vorherrschende Farbe, sondern es geht sehr bunt zu. Tausende Besucher sind an diesem sommerlich warmen Samstag zur 22. Modellbauausstellung zugunsten der Stiftung Deutsche Krebshilfe gekommen, und weitere „Heerscharen“ werden am Sonntag von 9 bis 16 Uhr erwartet.

Modellbauschau mit 400 Ausstellern und viele offene Türen in der Bundeswehrkaserne in Holzminden - Bundesverdienstkreuz für Cheforganisator

Modellbauschau an diesem Samstag und am morgigen Sonntag in der Kaserne Holzminden: Hans-Dieter Krummacker aus Boffzen hat den gesamten Großzirkus Siemoneit-Barum als Modell aufgebaut. Sonst steht der Riesen-Zirkus bei ihm daheim in seinem Haus in der Tulpenstraße in Boffzen, wo er auch eine Kirmes modelliert hat.

Die bundesweit bekannte Benefizveranstaltung ist nicht nur ein Stelldichein von 400 Ausstellern (viele kommen aus dem Kreis Höxter), sondern auch von aktiven und ehemaligen Soldaten, deren Angehörigen sowie vielen besonders interessierten Modellbaufans aus dem gesamten Weserbergland und darüber hinaus.

Cheforganisator Helmut Duntemann sammelt unermüdlich Spenden für die Deutsche Kinder-Krebshilfe, auch jetzt wieder in Holzminden. Die Grenze von 800.000 Euro Spenden will er an diesem Wochenende knacken. Foto: Michael Robrecht

Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann weiß, dass er 2022 wegen der immer noch grassierenden Corona-Pandemie keine Rekordbesucherzahlen von 15.000 Menschen wie in den Vorjahren erreichen kann, aber viele treue Fans kommen trotz Blitz-Coronatest vor dem Kasernentor mit Wartezeiten und dem ungewissen Gefühl wegen der lauernden Ansteckungsgefahr. „Wir haben natürlich im Vorfeld besprochen, was die Auflagen hier für Besucherzahlen und Erlös bedeuten, aber die Gesundheit geht vor und alle sollen sich sicher fühlen. Darum haben wir die Teststelle aufgebaut“, erläuterte der Uniformträger, der seit genau 25 Jahren durch die Modellbauschau in vielen Kasernengebäuden die Modellbauszene anlockt.

Karl-Heinz und Klaus David aus Bebra in Hessen sind begeistert von der Schau: "Wir sind immer als Aussteller dabei." Foto: Michael Robrecht

.Zudem nutzt die Bundeswehr die Gelegenheit durch „viele offene Türen“ über ihren wichtigen Dienst zu informieren. Beratungsstände, Geräteschauen und „das Leben im Felde“ locken trotz der Einschränkungen zwar deutlich weniger, aber immer noch reichlich Besucher an.

Das Panzerpionierbataillon hat neben der Modellbauschau in den vielen Bundeswehrgebäuden auch an etlichen Stellen der Kaserne Geräteschauen aufgebaut. Foto: Michael Robrecht

Duntemann will 2022 die Gesamtgrenze von 800.000 Euro für den guten Zweck an diesem Wochenende knacken: „Ich glaube, dass schaffen wir. Ich habe schon viele positive Spendenzusagen“, sagte er dem WB am Samstagnachmittag beim Kasernenrundgang. „Und in den nächsten Jahren mache ich weiter. Die Bundeswehr unterstützt die Aktion mit Kräften. Ich will doch die Eine-Million-Euro-Spendengrenze noch überspringen“, sagt der 62-jährige Oberstabsfeldwebel aus Adelebsen.

Modellbauschau in der Kaserne Holzminden: Fachsimpeln in den Hallen gehört zu dem Wochenende. Foto: Michael Robrecht

Oberstleutnant Stefan Meister, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 in Holzminden, lobte das Engagement von Duntemann. Ebenso gab es Lob von Landrat Michael Schünemann, Landespolitikern und Gästen bei der Eröffnung. Dabei wurde dem tatkräftigen Soldaten auch überraschend eröffnet, dass er vom Bundespräsidenten für seinen Einsatz für die Deutsche Kinder-Krebshilfe seit 1997 in Kürze mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird. Die Übergabe wird demnächst erfolgen. „Ich fühle mich sehr geehrt“, freute sich der Modellbau-Ausstellungs-Cheforganisator.

Neun Monate investiert er jedes Jahr in die Vorbereitungen der Schau. Respekt zollte auch Brigadegeneral Stephan Willer, Kommandeur der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ in Augustdorf, dem agilen Helmut Duntemann in der Holzmindener Kaserne: „Was Sie hier geschaffen haben, ist einzigartig.“

Viele ehrenamtliche Helfer und Soldaten dabei

Viele ehrenamtliche Helfer stehen ihm zur Seite, Soldaten zum Beispiel. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Alle Maßstäbe bei den Modellbauern sind vertreten – sowie alle Themen und Fachbereiche. Und es gibt jedesmal Neues zu zeigen.

Das Panzerpionierbataillon 1 nennt noch ein paar technische Daten für die 22. das Event zu Gunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: 400 Modellbaufreunde aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Belgien präsentieren den Besuchern zu Gunsten des guten Zwecks auf fast 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche weit über 30.000 Modelle in allen Maßstäben aus Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Figurenmalerei, Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, RC-Modellbau, öffentliches Leben und Militärmodellbau. 2023 soll es ein Wiedersehen geben, hoffen alle.

Modellbauschau 2022: Schiffe, Panzer, Flugzeuge, Hochhäuser: Alles wird im Kleinformat gezeigt. Foto: Michael Robrecht

Modellbauschau modern: Die Frankfurter und New Yorker Skyline in Holzminden. Foto: Michael Robrecht