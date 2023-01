Wie im Hitchcock-Film: Bergfinken im Tiefflug über Weser und Solling

Die heimische Naturfotografin Annette Mokross aus Polle hat an der Weser am Sonntag in der Dämmerung diesen Schwarm Bergfinken fotografieren können. Solchen einen Schwarm vor die Linse zu bekommen, das sei schon extrem selten. Im Herbst habe sie zudem bei Polle sogar einen Seeadler ablichten können, berichtete sie dem WB.

„Wenn so ein Bergfinkenschwarm über einen hinwegfliegt, dann erinnert das viele an den Alfred-Hitchcock-Kinofilm „Die Vögel“, meinte eine Naturbeobachterin, die am Sonntag einen Schwarm östlich von Silberborn bei Torfhaus und Große Blöße (527 Meter über Meereshöhe) live erlebte. Auch aus dem Wesertal bei Stahle, Holzminden und Polle werden Schwärme gemeldet. Naturfotografin Annette Mokross aus Polle hat dort sogar Fotos am Sonntagabend machen können. „Der Durchzug gilt als sehr selten", sagt sie.