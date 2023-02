Polizeieinsatz in Höxter: Wie konnte der Mann in die Kaserne kommen?

Wer ist der Mann, dem es am Dienstagmittag gelang, in die General-Weber-Kaserne in Höxter als Besucher einzudringen und eine große Polizeiaktion auszulösen? Vernehmungen in der Kreispolizeibehörde sollten das am Abend klären.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige saß am Abend in der Polizeiarrestzelle in Höxter. Das silberne Auto, mit dem der Mann um die 30 auf das Gelände des ABC-Abwehrbataillon 7 in der Brenkhäuserstraße gefahren war, stand am Abend plötzlich allein am Straßenrand vor der früheren Hauptzufahrt zur Kaserne. Der Opel Zafira mit HX-Kennzeichen war am zerbeulten Dach direkt an der B239 gut zu erkennen. Er war dort wohl zur Abholung durch das Kasernentor geschoben und bereitgestellt worden.