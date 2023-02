Wieder Namensstreit im Rat Höxter: Hindenburg-Wall kurz vor LGS noch schnell umbenennen?

Höxter

Der Namensstreit geht weiter. Der Rat Höxter muss sich in der Sitzung am Mittwoch, 22. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal mit einem Bürgerantrag von Ernst Würzburger beschäftigen. Der Autor aus Höxter fordert – auch mit Blick auf die Eröffnung der NRW-Landesgartenschau auf dem Wall am 20. April 2023 – eine sofortige Umbenennung des Hindenburg-Walls an der Stadthalle in Höxter.

Von Michael Robrecht