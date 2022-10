Wieder Weihnachtssingen auf dem Marktplatz in Höxter

Der kommissarische Musikschulleiter Jonathan Misch (rechts) und der Leiter des Sinfonischen Blasorchesters, Julian Schmitz, freuen sich auf das Weihnachtssingen an Heiligabend. Auf der Marktplatz-Bühne (Foto) wird das Orchester den Gesang begleiten. Für Horn und Trompete könnte das Ensemble noch Verstärkung gebrauchen, signalisieren Jonathan Misch und Julian Schmitz. Wer beim Weihnachtssingen mit seinem Instrument mitmachen will, ist herzlich willkommen. In der Musikschule liegen Notenblätter für alle Tonlagen und Instrumente bereit.