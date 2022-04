Wildtiere, Osterräderlauf und Blumen im gräflichen Park

Bäckereien und Blumenläden

Wer darf Ostern Waren anbieten? Geschäfte, die überwiegend Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren zum Verkauf anbieten, dürfen an Karfreitag und Ostersonntag öffnen. An Ostermontag müssen sie geschlossen bleiben. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz NRW. An den verkaufsoffenen Tagen ist es erlaubt, diese Waren sowie ein begrenztes Randsortiment für die Dauer von fünf Stunden zu verkaufen. Über eine Öffnung entscheidet der jeweilige Ladeninhaber. Gesonderte weitere Öffnungsregelungen bestehen beispielsweise für Apotheken, Tankstellen sowie Personenbahnhöfe. Der bevorstehende Karfreitag, 15. April, ist ein stiller Feiertag. Der Gesetzgeber hat für ihn unter anderem Märkte, gewerbliche Ausstellungen, sportliche Veranstaltungen, Volksfeste und den Betrieb von Spielhallen untersagt. Dieses Veranstaltungsverbot gilt bis um 6 Uhr Karsamstag. Zwischen 6 und 11 Uhr, der Hauptzeit des Gottesdienstes, sind zudem Veranstaltungen, Theater- und musikalische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge verboten. Die örtlichen Ordnungsämter kontrollieren das Verbot.

Landesgartenschau-Baustellen anschauen: Corvey lohnt zu Ostern. Foto: Michael Robrecht

Museen geöffnet

Viele Museen sind geöffnet: Das Museum im Welterbe Kloster Corvey ist Ostern täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen können die Gäste jeweils um 11 und 15 Uhr an einer öffentlichen Führung teilnehmen (mit Voranmeldung unter Telefon 05271/68168). Individuelle Führungen und Gruppenführungen sind möglich. Die katholische Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus feiert sonntags um 8.30 Uhr in der Abteikirche die Messe. Im Porzellanschloss Fürstenberg sind an den Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr Besuche möglich. Weitere Museen im Kreis: www.kulturland.org/Lieblingsplaetze/Museen

Freilichtmuseum Detmold mit Höxter-Fachwerk

Freilichtmuseum Detmold: Viele historische Gebäude aus dem Kreis Höxter stehen dort. Das Gelände ist Ostern täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das LWL-Freilichtmuseum erfindet sich neu. Mit dem 2022 beginnenden Bau des Eingangs- und Ausstellungsgebäudes brechen spannende Zeiten an. Infos: www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

Im Freilichtmuseum Detmold sind viele Häuser aus dem Kreis Höxter zu sehen. Foto: LWL

Gräflicher Park Bad Driburg

Gräflicher Park Bad Driburg: Zu Ostern schauen sich viele Gäste die herrlichen Beete mit Frühlingsblumen an. Der Park wird mit der Gartenkunst renommierter Landschaftsarchitekten begeistern. Großzügige Sichtachsen ermöglichen einen weitschweifenden Blick auf die gepflegten Rasenflächen mit seltenem Baumbestand sowie dem Wildgehege (Attraktion für Kinder). Weit geschwungene Wege führen zum Teich, dem reizvoll gelegenen Hecken- und Rosengarten oder der Lilienwiese.

Wildpark in Nehaus/Solling: ein Uhu. Foto: heiko Winkelmann

Wildpark im Solling

Wildpark in Neuhaus: Im Wildpark Neuhaus der Niedersächsischen Landesforsten startet die Falknerei in die neue Saison. Besucher können sich auf ein weiteres Highlight freuen, wenn Falknerin Monique Menne ihre Greifvögel und Eulen im Freiflug vorstellt. Kleine Eulen zeigen ihre Anmut im lautlosen Flug, während der Uhu seine mächtige Größe demonstriert, wenn er mit weiten Schwingen über die Köpfe des Publikums streicht. Bis Ende Oktober wird in zwei Flugvorführungen täglich von Dienstag bis Sonntag um 11.30 Uhr und 15 Uhr viel Wissenswertes zu Falknerei, zur Biologie der Greifvögel und zum Greifvogelschutz vermittelt.

Spielplatz Godelheimer See

Godelheimer See bei Höxter: Die Freizeitanlage Höxter-Godelheim bietet Badespaß, Spiel und Entspannung für die ganze Familie. Der frei zugängliche Badesee befindet sich direkt am Weser-Radweg unweit der Innenstadt von Höxter. Zahlreiche Spielplätze und Sportangebote wie Boule, Beachvolleyball, Skate-Park und Pumptrack machen Lust auf Bewegung.

Osterräderlauf Lügde

Osterräderlauf in Lügde: Viele Besucher kommen aus dem Kreis Höxter. Nach zweijähriger Pause werden die Feuerräder wieder laufen. Zeiten am Ostersonntag: ab 14 Uhr Unterhaltungsprogramm im Emmerauenpark, 14 Uhr Umzug mit den Rädern durch die Kernstadt zum Ziel auf dem Osterberg, 15 bis 18 Uhr Stopfen der Osterräder. Bei Einbruch der Dunkelheit stimmungsvolle Illumination des gesamten Emmerauenparkes, 21 bis 22 Uhr Osterräderlauf mit Feuerwerk, ab 22 Uhr Osterdisco.

Kreuztracht in Gehrden. Foto: MIchael Robrecht

Kreuztrachten Gehrden und Pömbsen

Kreuztrachten: Am Karfreitag beginnen die Kreuztrachten in Gehrden um 9.30 Uhr (erst Liturgie in der Kirche, dann Prozession) und in Pömbsen um 14 Uhr ab Pfarrkirche.