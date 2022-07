Wilhelm besucht seine neue Freundin Holli in Höxter

Weser, Wasser, Wilhelm: Wie lebendig ein Fluss sein kann, das haben die Besucher der LGS-Countdown-Veranstaltung bei wolkenlosem Himmel und 38 Grad im Schatten gestern erlebt. Die flotte „Holli“ in ihrem Kostüm schwitzte ebenso, wie Hunderte Fahrgäste auf dem alten Raddampfer „Kaiser Wilhelm“, der die Höxteraner an der Fährstelle und am R1-Anleger durch sein lautes Schiffshorn begrüßte.

In neun Monaten beginnt die Landesgartenschau in Höxter: LGS-Countdown mit Schiffen, Booten und 38 Grad Hitze

"Flotte Holli" trifft "Raddampfer "Kaiser Wilhelm" an der Fähre in Höxter.

So oder so ähnlich stellen sich die Veranstalter der Landesgartenschau 2023 einen gelungenen LGS-Tag im Sommer vor. Apropos Elfe Holli: Die Gartenschau-Botschafterin fuhr mit zwei Gewinnern mit dem nostalgischen Schiff von Bad Karlshafen nach Höxter. Um 12.15 Uhr wurde in Bad Karlshafen abgelegt und gegen 15 Uhr fand die Begrüßung am Dampferanleger in Höxter statt. Dampfer „Kaiser Wilhelm“(Baujahr 1900) kehrt bis Ende wieder auf die Weser zurück, wo er bis 1970 als Linienschiff im Dienst stand.