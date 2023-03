Winterwetter mit Schnee im Kreis Höxter: Unfälle und glatte Straßen 

Von wegen Frühling: Im Kreis Höxter ist es noch einmal winterlicher geworden. Schnee und Schneeregen sorgen am Dienstag (7. März) für glatte Straßen und mehrere Unfälle zwischen Höxter, Bad Driburg und Warburg.

Auch am Mittwoch (8. März) soll es weiß werden. Aus dem Solling werden 15 Zentimeter Neuschnee gemeldet. Auch in der Egge und auf dem Köterberg liegt weiße Pracht. Vor allem in den höheren Lagen hat der anhaltende Niederschlag noch einmal für eine weiße Schneedecke gereicht. Die Polizei Höxter meldete um 17.30 Uhr, dass es im Kreis Höxter tagsüber drei Unfälle mit Blechschäden gegeben habe. Von neuralgischen Punkten wie dem Stellberg bei Bad Driburg wurden keine Verkehrsprobleme bekannt.