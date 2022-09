Landwirtschaft  will sich auf Landesgartenschau in Höxter gut sichtbar präsentieren

„Wir können den Wandel nicht beenden, nur begleiten, und versuchen, die Rahmenbedingungen zu formen. Veränderung ist auch immer eine Chance“. Der Hauptredner des Kreisbauerntages, Hubertus Beringmeier, der Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, versuchte Optimismus bei den Anwesenden zu verbreiten. Der Bauernpräsident referierte zum Thema „Zusammenrücken in Krisenzeiten – Möglichkeiten und Grenzen unserer bäuerlichen Interessenvertretung.

Die Resonanz nach coronabedingter zweijähriger Pause war groß, 250 Landwirte hatten am Mittwochabend auf den Bänken in der rustikalen Ackerscheune der Schloßbrauerei Rheder Platz genommen, und mit ihnen zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Verwaltung, Verbänden und der Wirtschaft. Hubertus Beringmeier zeigte auf, dass die derzeitige Krise eine der größten Herausforderungen für den landwirtschaftlichen Berufsstand und seine Interessenvertretung seit Gründung des WLV vor 75 Jahren sei. Wie damals nach Ende des Zweiten Weltkrieges sei die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und die Produktivität stärker in den Vordergrund gerückt.