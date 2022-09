Woche im Zeichen des Miteinanders im Kreis Höxter

Damit beteiligt sich der Kreis Höxter unter Federführung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) auch in diesem Jahr wieder an der deutschlandweit durchgeführten Aktionswoche. „Wir laden zu offenen Begegnungen ein“, verweist dessen Leiterin, Filiz Elüstü, auf das bundesweite Motto: #offengeht. „Mit unserem vielseitigen Programm kommen wir ganz unterschiedlichen Interessen entgegen, sei es beim internationalen Kochen, beim interreligiösen Dialog, beim kreativen Schreiben, beim gemeinsamen Kulturerleben oder beim Erlernen von Selbstverteidigungstechniken“, so Elüstü weiter.

Kreisdirektor Klaus Schumacher dankt allen Mitwirkenden, die sich haupt- und ehrenamtlich an der Vorbereitung und Durchführung der interkulturellen Woche beteiligen. „In der hervorragenden Zusammenarbeit zeigt sich das gute Miteinander bei uns im Kreis Höxter“, verweist Schumacher auf die bewährte Kooperation von Kreis, Städten, Wohlfahrtsverbänden, Flüchtlingsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen, dem Runden Tisch der Religionen Höxter, der Kampfsportschule Brakel und weiteren Initiativen. Wer Fragen hat, wendet sich an Tuija Niederheide vom KI des Kreises Höxter, telefonisch unter 05271/965-3613 oder per E-Mail an: [email protected] Mehr Informationen sind zu finden unter: www.integration.kreis-hoexter.de

Das Programm

10. Kreisfamilienfest als Fest der Kulturen am 24. und 25. September in Bad Driburg. Schreibwettbewerb zum Thema Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Gleichheit am Sonntag, 25. September, um 12 Uhr in Brakel, in den Räumen des Caritas-Verbands für den Kreis Höxter, Klosterstraße 9. Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen am Montag, 26. September, um 15 Uhr in der Kampfsportschule in Brakel, Hanekamp 7 Dialogvortrag mit dem Titel „Vielfalt im Blick – Verschiedene Facetten von Diversität“ am Montag, 26. September, um 18 Uhr in den Räumen des Caritas-Verbands für den Kreis Höxter, Klosterstraße 9. Kochtreff „Traditionelle Gerichte aus der Ukraine“ am Dienstag, 27. September, um 17 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus in Borgentreich, Lehmberg 7. Zwei Filme für Schulkassen: „Masel Tov Cocktail“ und „Gleis 11“, kostenlos zu sehen am Donnerstag 29. September, um 10 Uhr im Cineplex in Warburg, Oberer Hilgenstock 30. Kreativ-Workshop „Bunte Vielfalt. Grenzenlos“, Steinbemalung, am Donnerstag 29. September, um 15 Uhr im AWO-Kreisverband Höxter in Bad Driburg, Casper-Heinrich-Straße 15.

Kunstausstellung „Kunst direkt – Werke kognitiv beeinträchtigter Künstlerinnen und Künstler aus Lübecker Privatsammlung“ am Donnerstag, 29. September, um 17 Uhr im Forum Jacob Pins in Höxter, Westerbachstraße 35-37. Zwei Filme: „Masel Tov Cocktail“ und „Gleis 11“, offen für alle, kostenlos zu sehen am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr im Cineplex in Warburg, Oberer Hilgenstock 30. Musikveranstaltung „Bread and Music. Du Pain et de la Musique. Brot und Musik“ am Freitag 30. September, um 14 Uhr in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Borgentreich, Am Maihof 1. Gastmahl der Kulturen und Friedensgebet am Freitag, 30. September, um 17 Uhr vor der Nikolaikirche in Höxter, Marktstraße. Vortrag „Friedensverständnis im Islam“ am Freitag, 30. September, um 19 Uhr im Rathaussaal in Bad Driburg, Am Rathausplatz 2.

Interreligiöser Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr im Pfarrheim „Zum verklärten Christus“ in Bad Driburg, Von-Galen-Straße 1. Schaufensterausstellung „Geschichten und Gesichter – das sind wir“ vom 24. September bis zum 15. Oktober im Katharina-von-Bora-Haus in Borgentreich, Lehmberg 7. Seminar „Rassismus und Diskriminierung in Sprache und Umgang“ für Schulen und Kindergärten im Zeitraum vom 26. bis 30. September. Internationales Seminar „Gemeinsam unser Zusammenleben gestalten“ vom 14. bis zum 16. Oktober im Christlichen Bildungswerk „Die Hegge“ in Willebadessen, Hegge.