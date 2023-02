Wohnungen in der Innenstadt von Höxter sind bald bezugsfertig

Selbstbestimmt wohnen wie jede(r) andere, und das auch noch mitten in der Stadt: Der Neubau der Stiftung Bethel mit 23 barrierefreien Appartements direkt am Wall ist beispielgebend für verwirklichte Teilhabe. Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen können im April in die Wohnungen einziehen.

Noch gibt die Betriebsamkeit einer Großbaustelle in dem architektonisch ansprechend gestalteten Gebäudekomplex gleich neben der Stadthalle in der Luisenstraße den Ton an. Innen wie außen arbeiten Handwerker mit Hochdruck an der Fertigstellung der Anlage. Das Investitionsvolumen beziffert die Stiftung auf rund 4,3 Millionen Euro.