Wohnwagen brennt in Lüchtringen ab

Löschgruppe in der Nacht zu Samstag im Einsatz

Höxter-Lüchtringen

In Lüchtringen ist in der Nacht zu Samstag ein Wohnwagen in einem Kleingarten abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war der ausgediente Camper schon abgebrannt, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Von Marius Thöne