Wüst pflanzt Eiche auf Gartenschaugelände in Höxter

In einem Jahr wird die Landesgartenschau in Höxter und Corvey eröffnet. Grund genug für den Schirmherrn, sich am Donnerstagmittag die Großbaustellen selbst anzusehen.

Die Bauarbeiten haben den Landesvater auch während der kurzen Stippvisite beeindruckt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat bei seinem Besuch eine stattliche Stileiche im neuen Archäologiepark in Corvey gepflanzt. Zuvor hatte er sich im Schloss ins Goldene Buch der Stadt Höxter eingetragen.

Beste Seite von NRW

Nicht nur die Darstellung der 1265 zerstörten und komplett als Bodendenkmal erhaltenen Stadt Corvey soll mehr als 400.000 Besucher zur LGS locken, sondern auch der neue Klostergarten, die völlig neu gestaltete Weserpromenade und die herrlichen großen Wallanlagen von Höxter. Hendrik Wüst und auch Vertreter der NRW-Gartenbaubranche sagten mit Blick auf Pandemie und Ukrainekrieg, dass gerade in solchen Zeiten den Menschen auch Gelegenheiten gegeben werden müsse, etwas Entspannung zu finden. Er würden Gäste aus dem gesamten Land in Höxter erwartet, so Wüst. „Die Gartenschau in Höxter und Corvey wird ein Glanzpunkt“, erklärte er und erfreute sich besonders an der ihn begleitenden anmutigen LGS-Elfe „Holli“. Die Gartenbauer würden zeigen, was sie alles könnten, da sei er sicher. Das 31 Hektar große Gelände verbinde Wall, Weserpromenade und Welterbe Kloster Corvey, das sei großartig.

Bei Gartenschauen zeige sich NRW immer von seiner besten Seite, sagte Hendrik Wüst in seiner Rede im Refektorium des früheren Benediktinerklosters. Wegen der Pandemie war der Besuch kurz gehalten worden und auch nur wenige Begleiter (LGS GmbH, Stadt, Gartenbauer, Planer, Politik, Medien) waren dabei. Der NRW-Ministerpräsident zeigte sich von den Grausamkeiten des Ukrainekrieges bedrückt und unterstrich, dass Kriegsflüchtlinge im Land willkommen seien. Er lobte die Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft in den Städten in NRW und im Kreis Höxter.

Notizen vom Rande Foto: Erster Corvey-Besuch

Hendrik Wüst erinnerte sich im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT noch genau an seinen ersten Besuch in Corvey im Jahr 1999. Damals hat er als Junge-Union-Landesvorsitzender bei einem JU-Kongress im Kaisersaal stundenlang diskutiert und dieser Zeitung im Treppenhaus ein Interview gegeben. „Ich bin damals viel zu spät gekommen, weil ich aus Euskirchen einmal durch NRW fahren musste und die Fahrtzeit und die B64 total unterschätzt habe. Seit dem weiß ich, wie groß NRW ist“, sagte er.

Erdverbunden

Ministerpräsident Wüst hatte kein Problem, mit dunklen Lederschuhen und ohne Gummistiefel im Erdloch seine LGS-Eiche zu pflanzen. Dabei hatte er noch ein paar wichtige Termine vor sich. Egal, Wüst lief durch das Erdreich. Der Baum sollte eigentlich erst an Höxters Weserpromenade gepflanzt werden. Dort passte er nicht in das dortige zu kleine Erdloch. Also wurde der Wüst-Termin samt Eintragung ins Goldene Buch von Höxter von Rathaus und Weserufer kurzfristig nach Corvey zu einem größeren Baumloch verlegt. Das nennt man Flexibilität. Wüst hörte, dass den NRW-Regierungschef eine attraktive LGS erwarte.

Kurzvisite

NRW-Premier Hendrik Wüst hat den Steinheimer Unternehmer, Gründer des Möbelhauses „Die Möbelstadt“, Ehrenbürger Heinz Becker (97), nach dem Corvey-Termin mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Wüst stoppte auf der Fahrt zum WESTFALEN-BLATT-Redaktionsbesuch in Bielefeld am Haus von Becker in Steinheim und überreichte den Orden. ...

Stadt am Wasser

Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann meinte, dass so ein großer Baum ein gutes sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz sei. Er dankte wie auch Baudezernentin Claudia Koch dafür, dass Ministerpräsident Wüst trotz seines vollen Terminkalenders nach Corvey gekommen sei. Eva Kähler-Theuerkauf (Präsidentin Landesverband Gartenbau NRW) zeigte sich von den 16.600 schon für die LGS 2023 verkauften Dauerkarten sehr beeindruckt. Trotz Corona habe man zuletzt in Kamp Lintfort 2020 eine schöne LGS veranstaltet und die sei auch gut angenommen worden. Für die kleinen Städte sei so ein Projekt wichtig für den Ausbau der Infrastruktur.

Zur Landesgartenschau präsentiert sich Höxter als Stadt am Wasser und Stadt mit Geschichte. Das 31 Hektar große Gelände verbindet Höxter und Corvey besser als bisher. Aktuell beginnen auf der Gartenschau-Baustelle Pflanzarbeiten im großen Stil, insgesamt werden allein 355 Bäume gepflanzt und weit über 100.000 Stauden, Gräser und Zwiebeln. Auch sonst tut sich viel in der 30.000 Einwohner-Kreisstadt: Die Fußgängerzone und der Bahnhof werden derzeit runderneuert. Bürgermeister Hartmann drückt seine Hoffnung aus, Wüst 2023 bei der LGS in Höxter erneut begrüßen zu dürfen. Viktor Herzog von Ratibor zeigte dem gast aus Düsseldorf die ganz frisch frei geschobene alte Trasse des mittelalterlichen Hellweges (einzige durchgehende West-Ost-Straße) von der Stadt Corvey zur Weser, wo einst neben Höxter die einzige Weserbrücke überhaupt gestanden habe. Optisch dargestellt ist im Archäologiepark bereits das Marktkirchen-Fundament.