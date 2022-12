Unternehmen sagt Danke: 61 treue Mitarbeiter geehrt

150 Jahre Arntz Optibelt in Höxter: Nikolausfeier und Blick auf das Geschäftsjahr

Höxter

Der Nikolauskaffee hat im Unternehmen Arntz Optibelt in Höxter eine lange Tradition. Bei dem großen Treffen der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel Niedersachsen sind jetzt im 150. Jubiläumsjahr auch die Firmen-Jubilare geehrt worden. Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause richtete die Arntz Optibelt Gruppe ihren traditionelles Nikolauskaffee erstmals in diesem Jahr wieder aus. Optibelt ist mit 300 Millionen Euro Umsatz und weltweit 2400 Mitarbeitern (1000 allein in Höxter) größtes Unternehmen der Kreisstadt.